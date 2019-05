Legnano, aggredito con l'acido dalla ex: ustionato gravemente

Nella tarda serata di ieri, martedì 7 maggio, a Legnano, in provincia di Milano, un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace e rischia di perdere un occhio dopo essere stato colpito al volto con l'acido, lanciatogli contro dalla ex fidanzata di 38 anni, Sara Antonella Del Mastro, dopo una lite in strada. La donna, che aveva frequentato il 30enne per circa un mese, per poi diventare la sua stalker, prima era fuggita, poi si è costituita ai carabinieri. È stata arrestata per lesioni personali gravissime e atti persecutori e ora si trova in carcere. Il 30enne, ricoverato con una prognosi provvisoria di due mesi, è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, con ustioni di terzo grado sul dieci per cento del corpo. Secondo quanto confermato dai medici dell'ospedale Niguarda, dove l'uomo è stato trasferito dal pronto soccorso di Legnano, l'acido gli ha lesionato il volto "con interessamento del globo oculare destro e iniziale perdita del visus", il collo, il torace, l'addome e il braccio sinistro.

La dinamica dei fatti

La Del Mastro non accettava la fine della loro storia e così, ieri sera, lo ha raggiunto per tentare di convincerlo ancora a cambiare idea. Lo ha aspettato in auto sotto casa, poi gli ha chiesto di avvicinarsi e quando lo ha visto scendere dalla macchina in compagnia di suo fratello gli ha lanciato dell'acido che era contenuto in un bicchiere, rimanendo lievemente ustionata alle mani anche lei.

La denuncia dell'uomo

L'uomo, il 19 aprile scorso, aveva sporto denuncia ai carabinieri per stalking. Secondo quanto ricostruito, la 38enne da diverso tempo lo tempestava di telefonate, lo minacciava e infine, a metà aprile, gli aveva tagliato le gomme dell'auto. A quanto emerso, i carabinieri avevano trasmesso alla Procura di Busto Arsizio (Varese) la denuncia, che era al vaglio del magistrato assegnato ai casi dei cosiddetti "soggetti deboli".

Le dichiarazioni di Matteo Salvini

"Nessuno sconto di pena per chi commette questi reati, donna o uomo che sia, proposta di legge della Lega". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Data ultima modifica 08 maggio 2019 ore 16:45