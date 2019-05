Cinque persone, tutte di nazionalità romena, sono finite con la loro auto nel canale diversivo Mincio nei pressi di Pozzolo, nel Mantovano. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 7. Quattro delle persone coinvolte, di età compresa tra i 24 e i 46 anni, sono state tratte in salvo, mentre una quinta, Raul Cristian Lacatusu, 23 anni, risulta dispersa.

La dinamica dell'incidente

I cinque sono tutti residenti a Valeggio sul Mincio, nel Veronese, e si erano recati sul diversivo del Mincio per pescare. Si tratta del punto dove dal fiume si dirama il canale scolmatore che, dopo alcuni chilometri tra le campagne attorno a Mantova, si reimmette nel Mincio. Il gruppo di amici si trovava sul posto da ieri sera. Quando le condizioni del tempo sono diventate proibitive, con pioggia e vento forte, i cinque hanno deciso di ripararsi in auto, parcheggiata sulla sponda erbosa nel tratto iniziale del canale. Hanno quindi acceso il motore per azionare il riscaldamento e si sono addormentati. Ma l'auto è lentamente scivolata lungo la sponda ed è finita nel canale, inabissandosi. Era in sosta in un tratto leggermente in pendenza e forse, inavvertitamente, il conducente non aveva tirato il freno a mano.

L'allarme

Tre occupanti sono riusciti a uscire dall'auto e a nuotare sino a riva, dando l'allarme. Le loro grida sono state sentite da altri pescatori che hanno salvato la quarta persona finita in acqua, mentre non sono riusciti a far nulla per la quinta, uscita dall'auto ma travolta dalla corrente prima che uno dei soccorritori potesse afferrarla.

Le ricerche

Proseguono intanto le ricerche del pescatore disperso. I vigili del fuoco con due gommoni stanno scandagliando il tratto iniziale del canale in cui la corrente è molto forte e l'acqua più alta. La forte pioggia rende più difficoltose le operazioni. Nel caso non ci fossero novità in giornata, domani riprenderanno le ricerche con l'elicottero e con i sommozzatori, sospese oggi a metà pomeriggio.

Data ultima modifica 05 maggio 2019 ore 17:04