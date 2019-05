Leonardo da Vinci, i cavalli di design "invadono" Milano

Nel giorno delle celebrazioni del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, oggi giovedì 2 maggio, i primi cavalli di design lasciano l'ippodromo Snai San Siro per essere dislocati fino al 30 ottobre in alcuni luoghi simbolo di Milano. Erano stati realizzati nell'ambito del Leonardo Horse Project, lanciato da Snaitech per celebrare il genio toscano, dal cui progetto è nata la colossale statua equestre di bronzo, simbolo del tempio dell'ippica milanese.

Le zone della città

Alcune delle 13 opere saranno collocate in piazza XXIV Maggio, nella Galleria del Corso, in piazza Olivetti, piazza Portello e nel Cortile Filarete dell'Università Statale. Le altre, esposte nelle prossime settimane in altre città italiane, saranno poi posizionati in piazza XXV Aprile, in piazza Sant'Ambrogio, piazza San Carlo, al Parco City Life, in piazza Missori, alla Biblioteca degli alberi, alla Rotonda della Besana e in Piazza Duca d'Aosta. Grazie all'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, si può fra l'altro approfondire la storia del Cavallo di Leonardo, e con la geolocalizzazione spostarsi per Milano seguendo la dislocazione delle riproduzioni di design.