Primo maggio, gli orari della metro e dei mezzi a Milano

Per la Festa dei Lavoratori, ci saranno variazioni di orario sia per la metro che per i mezzi di superficie a Milano. A comunicarlo è Atm, pubblicando tutte le variazioni per mercoledì 1° maggio sul sito. La metro e le linee di superficie svolgeranno servizio dalle 7 del mattino alle 19:30 circa di sera. Tutti gli ATM Point saranno chiusi, per riaprire con il consueto orario giovedì 2 aprile. Gli Assistenti alla clientela saranno comunque a disposizione dei viaggiatori per eventuali informazioni sugli orari e le soluzioni di viaggio. È possibile anche scrivere sul canale Twitter di Atm.

Manifestazioni e linee di superficie

Tram, bus e filobus potranno subire deviazioni e rallentamenti, a causa dei cortei che attraverseranno le vie del centro. Atm invita a consultare il sito web e la app per informazioni sui percorsi alternativi e le modifiche al servizio delle linee, e a preferire, quando possibile, le metropolitane ai mezzi di superficie. Il servizio di Radiobus di Quartiere è sospeso.

Metro leggera Cascina Gobba-San Raffaele

La metro leggera tra Cascina Gobba e l'ospedale San Raffaele farà servizio dalle 13 alle 20. In alternativa, per raggiungere il nosocomio, è in servizio la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, e terminano la corsa in via Cervi, a Milano 2, con la fermata in prossimità dell'ospedale San Raffaele, in via Olgettina.

Parcheggi

I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate, San Leonardo, Romolo e Molinetto di Lorenteggio saranno aperti e utilizzabili gratuitamente, ma senza la presenza del personale ATM, dalle ore 20 di martedì 30 aprile alle ore 7 di giovedì 2 maggio. Il parcheggio di Crescenzago chiuderà alle ore 20 di martedì 30 aprile, e riaprirà giovedì 2 maggio alle 7. Quello di Forlanini, invece, è aperto a pagamento con orario continuato, mentre il parcheggio a rotazione di Einaudi chiuderà alle ore 22 di martedì 30 aprile, per riaprire alle 7 di giovedì 2 maggio. I parcheggi multipiano di Molino Dorino, Bisceglie, Lampugnano, Caterina da Forlì, Famagosta, Cascina Gobba, Romolo, San Donato Paullese/Emilia, Maciachini, Rogoredo, Cassiodoro saranno aperti a pagamento dalle ore 6 alle ore 21.

Dove comprare i biglietti

In alternativa alle rivendite autorizzate (come le edicole), che potrebbero essere chiuse, Atm invita ad acquistare i biglietti ai distributori automatici in metropolitana, oppure tramite app o inviando un sms al 48444. La metropolitana si paga anche tramite carte di credito contactless.