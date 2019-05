Agguato a Milano: la vittima è uscita dal coma farmacologico

È uscito dal coma farmacologico Enzo Anghinelli, il pregiudicato di 46 anni vittima di un agguato venerdì 12 aprile in via Cadore, a Milano. Due persone in scooter avevano esploso cinque colpi di pistola contro Anghinelli, fermo al semaforo con l'auto. Uno solo degli spari aveva raggiunto la vittima, ferendola allo zigomo. A darne notizia è Il Giorno. Anghinelli era stato subito portato al Policlinico, dove era stato operato. La prognosi non è stata ancora sciolta dai medici. Serviranno tempo e altri interventi per valutare i danni subiti. Milano, sparatoria in zona Porta Romana: grave un uomo