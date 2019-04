È di 13 milioni di euro la multa presentata dai carabinieri forestali a due studenti di 20 anni, accusati di aver provocato lo scorso 30 dicembre, mentre stavano facendo un barbecue, un incendio che aveva interessato un'area boschiva di 1.000 ettari, di cui 110 andati distrutti, sull'Alto Lago di Como. I ragazzi, secondo quanto riportato da Il Giorno, erano nella casa del nonno di uno dei due per festeggiare con gli amici il capodanno sul Monte Berlinghera. L'incendio era scoppiato a causa di un focolaio per produrre la brace da utilizzare sul barbecue. Aiutato dal clima secco, il fuoco si era esteso lungo tutta la montagna e aveva raggiunto alcune case ed edifici, tra cui un agriturismo dove erano morti quasi tutti gli animali.

La multa

Il PM di Como Simona De Salvo ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini ai due per incendio colposo in concorso, mentre i carabinieri della forestale hanno notificato ai due indagati e al proprietario di casa, che risponde in solido, una sanzione da 13 milioni e 542 mila euro. La sanzione è stata calcolata secondo una norma del 2008, che si applica a chi "distrugge o danneggia a mezzo del fuoco, o danneggia la rinnovazione forestale", partendo da un parametro compreso tra 118 e 593 euro ogni cento metri quadrati. La multa massima sarebbe potuta essere di 40 milioni, ma si è optato per la "determinazione più favorevole al trasgressore, pari a un terzo del massimo, e il pagamento in misura ridotta". Non è escluso però che arrivino altre richieste di danni da parte delle undici parti civili individuate dalla Procura.

Il commento del presidente della Regione

L'importo della multa "dà l'idea dell'ordine di grandezza dei danni che hanno provocato" i ragazzi, ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana. A prevedere la sanzione è una legge regionale. "In bilancio avremo qualche milione in più", ha ironizzato Fontana, aggiungendo che la sua speranza è che i "ragazzi imparino a stare più attenti perché i danni li paga il territorio, i costi dei Canadair li pagano i cittadini".



