Cremona, 16enne sorpreso a spacciare in piazza: denunciato

Un giovane di 16 anni è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di una serie di controlli effettuati nel centro storico di Cremona, nel corso del fine settimana, i carabinieri hanno sorpreso il minorenne avvicinarsi ad alcuni giovani clienti in piazza Lodi. Il 16enne aveva nascosto negli slip 10 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per essere vendute. Gli accertamenti, tuttora in corso, serviranno a sgominare il giro di spaccio creato dal ragazzo, presumibilmente tra i suoi coetanei.