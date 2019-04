Malore per Walter Nudo a Los Angeles: ricoverato in ospedale a Milano

Walter Nudo è in volo verso Milano dopo essersi sentito male a Los Angeles. Nel capoluogo lombardo l'attore romano subirà un intervento chirurgico. Secondo le prime ricostruzioni, fornite in una nota dalla community Nudofamily, "Walter si trovava in un ristorante a Los Angeles per un appuntamento di lavoro, quando ha avuto un malore. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale più vicino a Beverly Hills". La risonanza magnetica eseguita "ha riscontrato che Walter ha avuto due piccoli 'ischemic stroke', due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore", spiega la nota.

Sarà operato a Milano

Nel comunicato si legge che Walter Nudo "con il permesso dei dottori, ha preso il primo aereo e in questo momento sta rientrando in Italia dove lo aspettano all'Ospedale Monzino di Milano per l'intervento. Walter in questi casi è più preoccupato per gli altri che per se stesso e raccomanda a tuttti di stare tranquilli", conclude la nota.