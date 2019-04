Milano, autobus incendiato: i ragazzi a San Siro col ministro Bussetti

Domani, domenica 7 aprile, il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, sarà allo Stadio San Siro, alle 16, per assistere alla partita Inter-Atalanta, insieme con i 51 studenti della scuola Vailati di Crema, sequestrati mercoledì 20 marzo dal conducente del loro scuolabus, insieme con i due docenti e una collaboratrice scolastica. Con loro, a San Siro ci saranno anche cinque dei carabinieri che hanno partecipato al salvataggio dei ragazzi.

La richiesta dei ragazzi a Bussetti

La partita, si legge in una nota, è un premio per il coraggio dimostrato. Venerdì 22 marzo, Bussetti aveva incontrato gli studenti nel loro istituto scolastico, congratulandosi per la lucidità e per il sangue freddo con cui avevano affrontato la drammatica situazione. I ragazzi avevano espresso in quell'occasione il desiderio di poter assistere a una partita di serie A. Gli studenti saranno ospiti a San Siro della società FC Internazionale.