Ex calciatore ucciso, l'imputata: "Volevo difendere la mia famiglia"

"Sono colpevole al cento per cento di avere ucciso Andrea La Rosa, mio figlio non c'entra niente, non era con me quella sera. L'ho fatto perché La Rosa ha minacciato me e i miei nipoti". Lo ha dichiarato rendendo dichiarazioni spontanee in aula Antonietta Biancaniello, la donna di 60 anni imputata insieme al figlio Raffaele Rullo di omicidio volontario e occultamento di cadavere per il delitto di Andrea La Rosa, ex calciatore del Brugherio calcio trovato morto il 14 dicembre 2017 in un fusto di benzina nel bagagliaio dell'auto della donna.

La ricostruzione degli inquirenti

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, La Rosa è stato ucciso il 14 novembre 2017, un mese prima del ritrovamento del corpo, da madre e figlio, nella cantina del palazzo dove abitava la donna a Quarto Oggiaro, nella periferia di Milano. I due avrebbero messo il corpo in un fusto di benzina e gli avrebbero versato addosso dell'acido, le cui esalazioni hanno provocato la morte di La Rosa. "Ho ammesso il delitto fin da subito - ha spiegato Biancaniello ai giudici della corte d'Assise di Milano -, non so se mio figlio potrà mai perdonarmi, ma io l'ho fatto per lui, perché come ha minacciato me, La Rosa avrebbe potuto minacciare anche lui". Poi la donna ha aggiunto: "Non chiedo perdono, non chiedo scusa, chiedo solo di capirmi. Se mio figlio deve andare in carcere ci vada per quello che ha fatto lui, ma non per quello che ho fatto io". L'8 aprile è prevista la discussione dei PM Maura Ripamonti, titolare dell'inchiesta insieme all'aggiunto Eugenio Fusco.