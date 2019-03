Brescia, aggrediscono i tifosi del Foggia, arrestati due ultras

Arrestati due ultras del Brescia. Sono accusati di aver aggredito, insieme ad altre due persone denuciate a piede libero, alcuni tifosi del Foggia che ieri pomeriggio, 30 marzo, in auto si stavano avvicinando allo stadio per assistere al match di Serie B. Sono giovani, tra i 20 e 25 anni, appartenenti al gruppo Curva Nord. Hanno infranto, probabilmente usando un manganello, il vetro del veicolo dei tifosi pugliesi, rimasti leggermente feriti a causa dei cristalli andati in pezzi. Secondo quanto ricostruito dalla questura bresciana, i ragazzi arrestati non potevano essere in zona stadio perché raggiunti da Daspo.