Milano, uccise la compagna dopo una lite: tenta il suicidio in carcere

In carcere con l'accusa di aver ucciso la compagna Roberta Priore, 53 anni, trovata morta martedì scorso nel proprio appartamento di Milano, Pietro Carlo Artusi si è impiccato alle sbarre della cella in cui era rinchiuso. E’ successo nel carcere di San Vittore ieri sera, domenica 24 marzo. L’uomo, 48 anni, è ora in coma irreversibile. Aveva confessato, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, di aver commesso il delitto agli investigatori della Squadra Mobile e al PM, raccontando di aver ucciso la donna, con cui si frequentava da circa cinque mesi, al culmine dell'ennesima lite.

Il gesto

Da quanto si è saputo, Artusi, che era detenuto nel quinto reparto del carcere milanese di San Vittore, si è impiccato con una corda rudimentale alle sbarre della cella, dopo le 21 di ieri sera. In precedenza l'uomo non aveva manifestato istinti suicidi. In condizioni gravissime, è stato ricoverato e ora è in coma irreversibile.

I precedenti

La Polizia era già intervenuta due volte nell'appartamento di via Piranesi per litigi avvenuti fra i due. La notte dell'11 marzo scorso, un vicino aveva allertato gli agenti spaventato dalle urla della donna, ma all'arrivo degli agenti erano apparsi entrambi calmi e la donna non aveva denunciato l'episodio. Il 14 marzo, invece, era stato Artusi a telefonare al 112 raccontando di uno scontro che lo aveva convinto a lasciare l'appartamento dove si era di recente trasferito.