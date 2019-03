Bergamo, maxi sequestro di rifiuti pericolosi a Fornovo San Giovanni

Decine di tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, sono stati sequestrati dai carabinieri di Treviglio (Bergamo) in una vasta area alle porte di Fornovo San Giovanni. Attraverso una mirata attività di intelligence, i carabinieri hanno rilevato la presenza dei rifiuti, depositati in maniera incontrollata, in un'azienda ormai non più operativa e in fallimento, la 'CF2 Trattamenti Galvanici srl'.

I rifiuti

Da alcuni contenitori colavano anche liquidi che finivano nei canali di scolo. All'interno dei capannoni, esposti oltretutto alle intemperie a causa del deterioramento della relativa copertura, sono stati individuati serbatoi e cisterne di sostanze chimiche pericolose, nonché bombole, altri contenitori e liquidi in aree non pavimentate, a contatto diretto col terreno.

Le sostanze chimiche trovate

Tra le sostanze chimiche individuate ci sono l'acido cloridrico, il cianuro di sodio, l'acido solforico, la soda caustica, il cloro ferrico, l'ipoclorito di sodio, eternit, acetilene e gas vari contenuti in bombole, nonché molti additivi. Sul posto è intervenuta anche l'Arpa per le necessarie operazioni di campionamento e valutazione del rischio ambientale. Dopo il sequestro probatorio, il sindaco di Fornovo Gian Carlo Piana è stato nominato temporaneo custode giudiziario.