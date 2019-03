Teatro alla Scala, Sala: “Sauditi? Se cda non è compatto non si fa”

Se il consiglio di amministrazione "è compatto, queste operazioni si fanno. Se non lo è, non si fanno". Con queste parole il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna a parlare del possibile ingresso saudita nel consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala, a Milano.

"E' una cosa di cui non ero assolutamente al corrente - aggiunge il primo cittadino, smentendo di essere stato informato prima dal sovrintendente Alexander Pereira -, aspettiamo il cda del 18 marzo".

E ancora: "In questo momento io predico il silenzio e non posso non praticarlo - continua il sindaco -. Quindi sto zitto fino al 18 e poi vedremo quello che succede". Proprio oggi, giovedì 7 marzo, Sala aveva invitato i membri del cda (di cui fa parte anche Pereira) al silenzio stampa fino alla prossima riunione. "Ora è chiaro: ogni parola in più contribuirà al fatto che il cda non sarà compatto. La cosa non è semplice. Non so come finirà, né voglio dare per scontato qualcosa prima", conclude il primo cittadino.

Il progetto di collaborazione

Il sovrintendente della Scala, Alexander Pereira, ha ribadito la bontà del progetto di collaborazione con l'Arabia Saudita, che include l'ingresso nel cda per 15 milioni in 5 anni e l'istituzione di un conservatorio per i bambini che porterebbe all'Accademia, per occuparsene, 7 milioni. A parlare la prima volta di un possibile interessamento al Teatro da parte della società petrolifera araba, Aramco, ha raccontato Pereira, sarebbe stato l'ex direttore della Padania, Max Ferrari, il quale però ha smentito.

