Un vasto incendio è divampato ieri sera nei boschi sopra i comuni di Carlazzo e San Bartolomeo, nel Comasco, sul Monte Pidaggio e sono, tuttora, in corso le operazioni di spegnimento. Per domare il rogo ci si sta avvalendo anche dei mezzi aerei. Le fiamme, da quanto è stato riferito, sono divampate in una zona impervia e stanno interessando un’area boschiva di una ventina di ettari. Non ci sarebbero pericoli per persone ed edifici. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di Como e di Sondrio e le squadre antincendio (sono volontari) della comunità montana, i carabinieri di Menaggio (Como) con i carabinieri per la tutela forestale.