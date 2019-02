Milano, incendio in via Lorenteggio: nessun ferito

Un incendio è divampato nella serata di ieri, sabato 16 febbraio, in uno stabile situato in via Lorenteggio, a Milano. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e una pattuglia della polizia locale. Il rogo si è sviluppato nel sottotetto dell'edificio. Fortunatamente non si registrano feriti. Le fiamme sono state spente in tarda serata e i condomini, dopo essere usciti in strada, sono già rientrati nei loro appartamenti. Sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco per svolgere verifiche sulle cause che hanno portato al rogo e i carabinieri.