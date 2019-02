Como, sasso contro l’auto di Wanda Nara. A bordo c’erano tre figli

Un sasso è stato scagliato contro il finestrino dell’auto di Wanda Nara, moglie dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi. Dentro la macchina oltre a lei c’erano anche i tre figli maschi, i quali stavano per essere accompagnati a Como dove avrebbero dovuto disputare una partita di calcio. Oltre allo spavento, non ci sono state altre conseguenze. Wanda Nara probabilmente sporgerà denuncia nelle prossime ore.

Clima teso tra Wanda Nara, Icardi e l'Inter

Wanda Nara e Mauro Icardi sono al centro delle polemiche dopo la decisione, da parte dell'Inter, di togliere la fascia di capitano all'attaccante argentino, perché "cose che lo circondano - ha affermato Spalletti - imbarazzano spogliatoio e club". Icardi si è rifiutato di partire con la squadra per la trasferta in Europa League a Vienna ed è rimasto a Milano a svolgere la fisioterapia per problemi al ginocchio destro, ma non c'è stato l'atteso confronto tra l’attaccante e la società. La prima punta dell’Inter ha però parlato con l'allenatore per informarlo dei problemi fisici. Ieri, 15 febbraio, Icardi ha rotto il silenzio sui social network. In serata, dopo che la moglie ha dato appuntamento a tutti in tv per domenica sera, ha pubblicato un messaggio criptico su Instagram: "Confondili con il tuo silenzio, sorprendili con le tue azioni".