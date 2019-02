Rimangono critiche, ma stabili, le condizioni di salute di Umberto Bossi, ricoverato dal 14 febbraio nel reparto di rianimazione dell'ospedale Circolo di Varese. A confermarlo è il bollettino medico diffuso dalla direzione sanitaria dell’ospedale. “È sedato e monitorato costantemente", scrivono i medici. "Proseguono le indagini diagnostiche per chiarire il quadro clinico". Il prossimo aggiornamento sula salute di Bossi è atteso lunedì 18, intorno alle 12 del mattino. Secondo quanto si è appreso il fondatore della Lega è stato colpito da una 'crisi convulsiva' mentre era nella sua abitazione a Gemonio in provincia di Varese.

La visita del figlio Riccardo

Il figlio più grande di Bossi, Riccardo, è arrivato in ospedale in tarda mattinata per far visita al padre. Ha evitato l'ingresso principale, presidiato dai cronisti, e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Per entrare ha usato un ingresso secondario per poi recarsi nel reparto dove il padre è ricoverato.