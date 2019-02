Incidente stradale a Somma Lombardo: un morto e un ferito grave

Un uomo è morto in un tamponamento stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 febbraio, sulla statale 336, in direzione dell'autostrada A8, all'altezza dello svincolo del Terminal 1 di Somma Lombardo (Varese).

La dinamica dell'incidente

La Fiat Punto di Salvatore Parisi, 57 anni, di Angera (Varese), è stata tamponata dall'auto guidata da un 42enne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, che ha eseguito i rilievi, lo schianto tra le due vetture ha fatto impattare l'utilitaria del 57enne contro un palo della luce, abbattendolo.

Strada chiusa

Estratto dalle lamiere, l'uomo è stato dichiarato morto sul posto. Il 42enne è rimasto ferito seriamente, ma non è in pericolo di vita. È stato sottoposto a tutti gli esami di rito per accertare la presenza di droga e alcol nel sangue. Per agevolare le operazioni di soccorso, il tratto della statale in corrispondenza della diramazione per l'aeroporto di Malpensa è stato chiuso.

Data ultima modifica 15 febbraio 2019 ore 19:55