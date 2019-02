Domenica con i musei gratis, a Milano oltre 28mila visitatori

Sono state 28.380 le persone che hanno scelto di visitare i musei milanesi oggi, domenica 3 febbraio, in occasione dell’apertura con ingresso gratuito previsto per ogni prima domenica del mese. Il record di presenze se l’è aggiudicato il museo del Castello Sforzesco, che è stato visitato da 8.641 persone. Tra i musei che hanno aderito all’iniziativa, il secondo più scelto è stato il Museo di Storia naturale, con 7727 visite. Terzo posto per l’Acquario Civico, scelto da 3449 persone. Buon risultato anche per il Museo del ‘900, con 3.120 visitatori, e la Galleria d’Arte Moderna, 1651 visitatori. Infine 785 persone sono state al Mudec.

Domenica con i musei gratis, a Milano lunghe code per entrare. FOTO