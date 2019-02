Meteo a Milano: le previsioni di oggi venerdì 1 febbraio

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con pioggia mista a neve al mattino, in intensificazione pomeridiana. Dalla sera lenta attenuazione dei fenomeni, sono previsti 8.6mm di pioggia e 2.9cm di neve. La temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: neve. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Una perturbazione atlantica interessa il Nord e la Lombardia determinando una giornata molto perturbata ovunque. Fenomeni diffusi e localmente di moderata intensità con nevicate fino in pianura al mattino sui settori centro-occidentali, ma con tendenza a quota neve in rialzo a partire da Est. Temperature in calo nei massimi, di poco sopra lo zero sulle pianure occidentali. Venti deboli in pianura, a tratti moderati orientali sui settori orientali.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio tempo perturbato con nevicate diffuse ed intense per l'intera giornata, sono previsti 15.2mm di pioggia e 22.7cm di neve. La temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni a Mantova

A Mantova cieli molto nuvolosi o coperti con pioggia mista a neve al mattino, in trasformazione in pioggia dal pomeriggio, sono previsti 34.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13 µg/m³.