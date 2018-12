Voghera, cade dal balcone di casa: morta ragazzina dodicenne

Una bambina di dodici anni, di nazionalità romena, è morta a Voghera, in provincia di Pavia, dopo essere precipitata da un balcone del secondo piano del condominio in cui abitava, in via Bellini. Secondo quanto accertato dai carabinieri, quando si è verificato il dramma, la ragazzina era sola in casa.

Inutili i soccorsi

Ad avvertire i soccorsi sono stati alcuni residenti del condominio, che hanno avvertito il tonfo e dopo essersi affacciati hanno visto il corpo esanime della ragazzina. L'intervento dei soccorritori purtroppo è stato inutile: la dodicenne è giunta priva di vita al pronto soccorso, a causa colpo alla testa riportato, risultato fatale. I carabinieri, che vogliono anche capire perché la ragazzina si trovava sola in casa al momento del fatto, stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica del fatto. La salma della piccola è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Pavia per l'autopsia.