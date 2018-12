Milano, 88enne investita da un’auto: è ricoverata in gravi condizioni

Una donna di 88 anni è stata investita da un’auto in via Boffalora a Milano ed è ora ricoverata in gravi condizioni. L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 dicembre, attorno alle 17. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale la donna, che stava attraversando fuori dalle strisce pedonali, è stata travolta da una Panda che stava percorrendo via San Vigilio verso via Depretis. Alla guida della vettura c’era una donna di 76 anni. L’automobilista si è fermata subito per prestare i primi soccorsi.