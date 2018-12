Arluno, auto investe e uccide 35enne a bordo strada

Un 35enne romeno è morto nella notte tra il 14 e il 15 dicembre dopo essere stato travolto da un'auto, mentre era fermo a bordo strada ad Arluno, in provincia di Milano. Il conducente della vettura che l'ha travolto, così come gli altri tre giovani che erano con lui, non si sarebbero accorti di nulla. Il cadavere dell'uomo, residente a Vimodrone, in provincia di Milano, è stato scoperto solo alle 7 di questa mattina da un passante.

La ricostruzione dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la scorsa notte il 35enne avrebbe fermato la sua Peugeot 205 a margine della provinciale, per poi spostarsi a piedi verso un campo adiacente. In quel momento, però, il conducente di una Ford Fiesta, proveniente dall'opposto senso di marcia, avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo prima contro la macchina in sosta e travolgendo poi il 35enne, rimasto schiacciato sotto la vettura. Dopo l'incidente, i quattro giovani hanno lasciato la Ford Fiesta sul posto, senza accorgersi di aver travolto l’uomo, e sarebbero poi tornati a casa a piedi.