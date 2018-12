Grave incidente a Milano: camion travolge anziano in bicicletta

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 16.20 di venerdì 14 dicembre, all'incrocio tra via Zurigo e via Saint Bon, a Milano. Un uomo di 89 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un camion. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, in sella alla sua bicicletta, e il mezzo pesante stavano percorrendo via Zurigo nella stessa direzione quando si sono fermati al semaforo. Il pensionato si trovava alla sinistra del camion. Al momento della ripartenza, l'autotrasportatore, 59enne, non si è accorto dell'uomo e lo ha travolto svoltando a sinistra. La Polizia locale intervenuta sul posto sta svolgendo i rilievi per accertare eventuali responsabilità.