Racket case abusive, nove arresti in area antagonista di Milano

A Milano, questa mattina, colpo al racket delle occupazioni abusive. In zona Giambellino è in corso il sequestro di nove abitazioni dell'A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale), occupate abusivamente.

L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari

I carabinieri stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone, sette italiani, un colombiano e un peruviano, appartenenti all'area antagonista milanese. Tutte queste persone sono ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e alla resistenza a pubblico ufficiale. Iniziata nell'ottobre del 2016, l'indagine ha dimostrato l'esistenza di un gruppo che agevolava l'occupazione abusiva degli immobili in cambio di soldi.

Ai domiciliari anche uno studente modello di filosofia

"In questa casa c'è tanta polvere, sporco e tanti libri. Non troverete altro". Queste le parole di uno dei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Si tratta di uno studente dell'università Statale di Milano, già laureato con una triennale in filosofia con 110 e lode e una residenza ufficiale in pieno centro. Nel 2014 il giovane era già stato arrestato per resistenza in occasione dello sgombero del centro sociale "Base di solidarietà popolare" in via Manzano 4, poco distante dall'appartamento in cui viveva. In casa c'era un altro ragazzo che è risultato estraneo al provvedimento. L'appartamento, occupato abusivamente, era in disordine e aveva i servizi igienici mal funzionanti.

Sigilli al centro sociale

Nel frattempo è in corso la chiusura e il sequestro del centro sociale di via Manzano. Gli operatori dell'A.L.E.R. stanno sigillando l'immobile applicando lastre di ferro alle finestre e agli ingressi. Davanti alla sede si è riunito un piccolo gruppo di antagonisti, che però si è subito allontanato senza alcuna contestazione.

