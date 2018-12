Milano, ciclista ucciso da un'auto: si cerca pirata della strada

Un ciclista romeno di 28 anni è stato travolto e ucciso stamattina da un'auto pirata in via Rombon, tra Segrate e Milano. L’orario esatto dell’incidente non è stato ancora accertato. L'uomo stava andando al lavoro in un'azienda di Segrate, ma alle 7 la fidanzata ha chiamato i carabinieri perché non era ancora arrivato a destinazione, ed era preoccupata per il suo ritardo. Intorno alle 10.30, dopo la telefonata di un passante, è stato trovato il corpo del 28enne lungo la strada. Sono in corso le ricerche dell'auto pirata.