Chiesa in Valmalenco, un escursionista scomparso da venerdì

Non si hanno più notizie da venerdì 7 dicembre di un giovane di Como, scomparso durante un’escursione in montagna. L’uomo, di 30 anni, è stato visto l’ultima volta dal gestore del rifugio Barchi, a 1700 metri di quota, nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco, provincia di Sondrio. Al gestore del Barchi il giovane aveva raccontato di avere in programma un giro in montagna. Da allora si sono perse le sue tracce, e i familiari hanno fatto scattare l’allarme.

Ricerche in corso

Le operazioni di ricerca, messe in moto ieri, domenica 9 dicembre, vedono coinvolti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Sondrio, uomini del Soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, militari della Scuola alpina della Guardia di Finanza e volontari della Protezione civile della Valmalenco.