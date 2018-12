Milano, pusher vende mdma nascosta in filtro sigarette: arrestato

Arrestato un giovane di 25 anni per spaccio di Mdma all’interno della discoteca Fabrique in via Fantoli, a Milano. Aveva tagliato a metà il filtro delle sigarette e nascondeva le dosi all'interno dello spazio ricavato. I carabinieri si sono accorti del continuo scambio sigaretta-contanti e lo hanno fermato durante la serata. Ha tentato di giustificarsi dicendo che stava regalando sigarette per ripagare cocktail che gli erano stati offerti in precedenza. In tasca aveva cinque grammi di sostanza.