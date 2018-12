Milano, polizia arresta pusher cercando un ladro: avevano stessa felpa

Mentre era alla ricerca di un ladro d’appartamento, la polizia ha fermato un uomo algerino, che portava la stessa felpa, di colore blu, del ricercato. L’uomo non aveva nulla a che fare con il furto, in compenso aveva in tasca un panetto di hashish da 109 grammi. E’ successo a Milano, in largo Gemito, in zona Casoretto.

Il furto

L’uomo è stato fermato perché il suo abbigliamento corrispondeva alla descrizione fatta dai cittadini che ieri pomeriggio, giovedì 8 novembre, avevano segnalato alle forze dell’ordine un ladro, a causa di un furto avvenuto, poco prima, in un’abitazione in zona via Padova. Il pusher, un 48enne di origine algerina, è risultato avere precedenti specifici e, oltre alla droga, nascondeva 900 euro.