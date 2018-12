Milano, trovato il cadavere mummificato di un pensionato

Il cadavere mummificato di un uomo di 70 anni è stato trovato nel suo appartamento in via Ca' Granda a Milano. Si tratta di un pensionato, ex lavoratore della Siemens. L'uomo conduceva una vita isolata e i condomini lo ricordano come molto riservato. A chiamare i carabinieri e i vigili del fuoco attorno alle 12 è stato l’amministratore di condominio, che non aveva notizie del pensionato da tempo.

La morte naturale è l'ipotesi principale

Un condomino ha detto di non vederlo dall’inizio dell’anno: le condizioni del cadavere sono compatibili con tale arco temporale. L'ipotesi è che la morte sia avvenuta a marzo, in quanto nell'appartamento sono stati ritrovati scontrini della spesa risalenti a febbraio. La porta dell’appartamento era chiusa dall’interno. Il 70enne è stato trovato disteso sul pavimento del bagno, in pigiama. L'ipotesi è che abbia avuto un malore e non sia riuscito a chiamare aiuto. Saranno comunque effettuati ulteriori accertamenti medico-legali sulle cause del decesso.

