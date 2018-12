Milano, trader criptovalute truffato con 100mila euro falsi

Truffato durante un’operazione di scambio di bitcoin a Milano. L’uomo ha denunciato ai carabinieri di aver perso 100 mila euro. La vittima è un italiano che vive da tempo in Australia ed è un trader di criptovalute. Era venuto in Italia per concludere l’affare con alcuni clienti dell’Est Europa che lo avevano contattato via internet.

Truffato in zona Porta Venezia

Ieri pomeriggio, 6 novembre, l’uomo ha incontrato i tre uomini in un albergo in via Spallanzani, zona Porta Venezia. Ha ricevuto una borsa con i 100mila euro in contanti e ha effettuato l’operazione di trasferimento dati. A quel punto, secondo quanto raccontato ai militari, è andato in bagno per telefonare alla compagna in Australia e in quel momento si è accorto che i soldi erano falsi. Dei tre truffatori non c’era più traccia.