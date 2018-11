Milano, un ustionato in incendio e fuga gas per lavori tubatura

Ustionato mentre stava lavorando a una tubatura. È successo a un operaio di 53 anni a causa di un incendio e una fuga di gas che si sono verificati per strada in via Monte Cengio, a sud di Milano in zona Rogoredo. L’uomo è stato ustionato in modo non grave ed è stato portato all’ospedale di San Donato Milanese. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con cinque mezzi: hanno spento le fiamme ed evacuato una famiglia di cinque persone.