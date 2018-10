Pavia, assalto a banca con trattore: ladri fuggono senza bottino

È fallito il furto che una banda di ladri ha cercato di mettere a segno, nella notte, al bancomat di una filiale della Ubi Banca, alla periferia di Pavia. I ladri, infatti, sono stati costretti a fuggire senza bottino. I malviventi hanno abbattuto con un trattore il muro dell’istituto di credito, che ha sede in via Taramelli. Poi però non hanno avuto il tempo di impadronirsi della cassa bancomat, che si trova all’interno della banca. Nonostante i malviventi non siano riusciti a portare via i soldi, il fallito colpo è comunque costato caro all’istituto di credito. Sono stati riscontrati danni per migliaia di euro. Sul tentativo di furto sta indagando la squadra mobile della Questura di Pavia.