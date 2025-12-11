Arriva Gardaland Magic Winter

Mini go-kart e slitte in festa trasformano il gaming in esperienza reale, con circuiti da oltre 280 mq immersi in scenografie spettacolari. A completare l’atmosfera, una Crystal Globe alta 7 metri con oltre 200 palloncini fluttuanti e spettacoli live, per vivere le feste in modo coinvolgente e indimenticabile

Prende vita Gardaland Magic Winter, l’atteso appuntamento che fino al 6 gennaio 2026 trasforma Gardaland Resort in un universo incantato, dove la magia dell’inverno incontra il divertimento delle attrazioni.

Quest’anno Gardaland Magic Winter si rinnova con proposte sorprendenti: un mix di avventura — su ruote e molto di più — pensato per regalare a ogni età un’esperienza unica.



Percorrendo un suggestivo tunnel di luci per oltre 40 metri, gli ospiti avanzano all’interno di un mondo magico dove spirito natalizio, emozione e meraviglia si incontrano e accendono lo stupore più autentico.

In Piazza Jumanji arriva Slitte in Festa, la nuova area pensata per i più piccoli (a partire dal metro di altezza). Qui i bambini potranno mettersi alla guida di colorate mini-slitte, vere baby car a tema invernale, e vivere un’esperienza dinamica e divertente all’aperto e in totale sicurezza.

Per i ragazzi dai 6 anni in su, l’avventura entra in scena con Turbo Ice, una pista di 280 metri quadrati dedicata al drifting con mini-go-kart elettrici, allestita nella suggestiva piazza antistante al Gardaland Theatre.

Grazie a una superficie che simula l’effetto del ghiaccio sotto le ruote, i giovani piloti potranno affrontare curve, derapate e manovre emozionanti, trasformando la passione per i videogame in una vera esperienza di guida reale.





Per chi ama stupirsi davvero, Gardaland Magic Winter 2025 propone una novità “da record” per dimensioni e impatto: la spettacolare Crystal Globe, una cupola geodetica di 16 metri di diametro e oltre 7 metri di altezza, una sorta di “gigantesca palla di neve” pronta a diventare un nuovo luogo per divertenti selfie. Qui gli ospiti di tutte le età potranno lasciarsi travolgere dal ritmo delle musiche natalizie e divertirsi a cantare e danzare tra oltre 200 palloncini fluttuanti.



Gli spettacoli live rendono omaggio alle origini del Parco, mescolando emozione intergenerazionale e intrattenimento in grande stile.