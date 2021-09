Cinque ricette facili e veloci con lo sgombro

Dal sapore ricco ed inconfondibile, lo sgombro è una risorsa essenziale per l'organismo e per chi ha necessità di cucinare un piatto veloce. Ecco le nostre proposte per il menu di fine estate

Ricco di proteine e caratterizzato da una bassa presenza di grassi saturi, lo sgombro è una delle varietà di pesce che normalmente troviamo in cima alla lista degli alimenti che forniscono un adeguato apporto di Omega 3 , i grassi preziosi che consentono di combattere naturalmente il colesterolo cattivo. Con vitamina B e D, ferro, potassio e un importante mix di minerali , lo sgombro non dovrebbe mai mancare a tavola, specie nei menu della stagione calda ma è perfetto anche per il pranzo della stagione autunnale.

Essenziale nelle ricette rapide

Oltre agli innumerevoli benefici apportati alla vita quotidiana, una dieta che prevede la presenza abbondante di pesce consente di restare in forma ma anche di risparmiare tempo ai fornelli. Lo sgombro fresco si cuoce rapidamente ed è provvisto di poche spine e pochissime squame. Veloce da pulire, si abbina in maniera ottima alla verdura e può essere cotto in molti modi. Anche la varietà conservata in scatola può essere cucinata in maniera sfiziosa. Di seguito, cinque proposte per un pasto rapido e saporito.



In padella, olio limone e prezzemolo

Si prepara in dieci minuti col lo sgombro fresco. Una volta pulito e sciacquato sotto l'acqua fredda, lo sgombro viene messo in una padella antiaderente senza aggiunta d'acqua. Dopo qualche minuto dall'inizio della cottura, aggiungete il succo di mezzo limone. A parte, preparate un condimento semplice, da versare a freddo sui filetti di pesce. Basterà emulsionare 4 cucchiai di olio, sale e pepe e il succo di un altro limone.

In padella, in umido

Si prepara con lo sgombro fresco, con pomodorini, capperi e olive nere. In una padella, fate soffriggere uno spicchio d'aglio a cui aggiungerete la polpa di pomodoro, sei o sette cucchiai. Aggiungete lo sgombro pulito e fate cuocere per una decina di minuti col coperchio. A questo punto, aggiungete i capperi dissalati, le olive nere denocciolate, un ciuffo di prezzemolo tritato e una manciata di pepe nero. Insaporite tutto cuocendo su fiamma media per qualche minuto ancora e servite.