Insalata tiepida di polpo e patate, la ricetta estiva facile e veloce

Un mix di sapori semplici e il profumo del mare per un piatto della tradizione mediterranea che non ha stagione

L'insalata di polpo con le patate - o polpo con le patate - è un secondo piatto ricco e gustoso ma può essere preparato anche come antipasto. Le ricette col polpo sono tipiche della tradizione mediterranea e come tutti gli altri piatti a base di pesce sono veloci da preparare ma soprattutto nutrienti perché sfruttano ingredienti genuini e locali. Col polpo in cucina non deve mai mancare un limone fresco. Le varianti del polpo con le patate consistono in aggiunte di altrettanti ingredienti semplici: olive, carote e cipolla rossa possono essere alcune delle idee per rendere ancora più sfizioso questo piatto da cucinare sia d'estate che d'inverno.

I segreti della cottura per un polpo morbidissimo approfondimento Calamari al forno ripieni, la ricetta facile e veloce La ricetta tradizionale prevede che il polpo e le patate vengano lessate separatamente e poi conditi insieme. È importante, per una buona riuscita del piatto, che il polpo arrivi in tavola morbidissimo. Per ottenere questa consistenza, corposa ma tenera al morso, la procedura è infallibile: occorre immergere il polpo nell'acqua fredda appena salata e lasciarlo bollire dolcemente. L'errore più comune è immergerlo nell'acqua bollente e tenerlo sul fuoco a lungo. Per evitare che si spelli, che risulti molle o troppo duro, bisognerà tenerlo in cottura il giusto tempo, e provarne la morbidezza tirandolo su dall'acqua e infilando la forchetta in un punto qualsiasi. Attenzione alle dimensioni: più grande è il polpo, più lungo sarà il tempo di cottura.