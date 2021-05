Ricette con cavolfiore, 4 idee semplici e gustose da provare

Le ricette a base di cavolfiore sono un concentrato di sapore e di benefici per l’organismo. Vero comfort food quando abbinato alla pasta ma delizioso anche in padella, al gratin, in tempura o bollito per minestre e vellutate, è un alimento che puoi portare in tavola in mille modi diversi perché sono tante le idee per realizzare piatti gustosi e facili da preparare.