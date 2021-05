Pasta con broccoli e salsiccia, la ricetta del ricco primo piatto

Un classico della cucina italiana, ideale per i mesi freddi. Genuino e salutare, dalla preparazione veloce, sia a pranzo che a cena Condividi:

Un primo piatto semplice e gustoso, molto amato da chi apprezza i sapori tradizionali ma anche da chi è abituato a cucinare facendo attenzione ad utilizzare i prodotti di stagione. La pasta con i broccoli e la salsiccia è un piatto che non manca sulle tavole in autunno e nei mesi invernali, il periodo dell'anno in cui è facile trovare il broccolo per preparare il condimento. I broccoli sono tipici del sud Italia ma è comune ormai trovarne in tutti i mercati. Per questa ragione di questo piatto che ha origini meridionali esistono numerosissime varianti, tutte prelibate e assolutamente da provare.

Le varianti coi broccoli locali approfondimento Carbonara vegetariana, la ricetta facile e veloce La pasta broccoli e salsiccia è un piatto dalla preparazione piuttosto veloce, per questo è ideale per un pranzo in famiglia ma anche per una cena con gli amici. La consistenza del condimento può dipendere dalla cottura della verdura, che può essere sbollentata oppure preparata direttamente in padella, ma anche dal tipo di verdura impiegata – ad esempio, il broccolo del centro Italia, quello romano, è più simile al cavolfiore e, cotto, si sbriciola facilmente. Alcuni preferiscono insaporire la verdura con abbondante formaggio grattugiato, altri invece scelgono di esaltarne il restrogusto amarognolo aggiungendo peperoncino. In ogni caso, il risultato sarà sfizioso e ricco di bontà.