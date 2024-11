Mercatini di Natale 2024, i più belli di Napoli: le date e cosa vedere

La Fiera di San Gregorio Armeno

Non è Natale a Napoli senza una passeggiata lungo via San Gregorio Armeno, la celebre strada degli artigiani del presepe. Qui, la 153esima edizione della storica Fiera è stata inaugurata il 22 novembre con il tradizionale taglio del nastro. Tra bancarelle e botteghe, si possono trovare statuine che spaziano dai personaggi classici della natività a rappresentazioni ironiche di figure contemporanee del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport. Per gestire il grande afflusso di visitatori, dal 29 novembre al 24 dicembre sarà istituito un senso unico pedonale. Questa misura permetterà a cittadini e turisti di godere al meglio della magia di San Gregorio Armeno, un vero e proprio simbolo della tradizione artigianale e culturale napoletana.



Luci e alberi di Natale in piazza Municipio



Un altro luogo imperdibile è piazza Municipio, dove il grande albero di Natale ha fatto il suo ritorno il 19 novembre. La grande scultura, a forma di cono, che simboleggia l'iconico abete natalizio, è stata montata sul lato della piazza antistante Palazzo San Giacomo. Poco distante è stata installata anche una carrozza trainata dalle renne, che richiama la magia delle fiabe. Un altro albero di oltre 10 metri di altezza è stato installato all’interno di Palazzo San Giacomo, nell'ambito dell'iniziativa Giocattolo Sospeso. Anche i quartieri di Chiaia, Fuorigrotta e il Vomero, così come Via Toledo, brillano grazie alle luminarie natalizie.



Rassegna "Verso un Natale d’emozioni"



Inoltre, dal 20 al 30 dicembre 2024, nell'ambito della rassegna "Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni", si terrà "Verso un Natale d’emozioni", un calendario di eventi culturali che accompagnerà cittadini e turisti verso le festività natalizie. La rassegna, promossa dall’assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, propone spettacoli teatrali, concerti e performance in diverse location.

Ecco il programma degli eventi:

• Venerdì 20 e sabato 21 dicembre, ore 20.45: spettacolo teatrale "Napoli Paradiso" di e con Gianfranco Gallo in scena con la Compagnia Stabile Girovaga di Famiglia, presso la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano (Largo Banchi Nuovi);

• Domenica 22 dicembre, alle 11.00, in piazza Gian Battista Vico, il Teatrino di burattini “Ferraiolo Adriano” presenta “I segreti di Pulcinella – Lo stipo misterioso”.

• Mercoledì 25 dicembre, alle 20.00, nella Cattedrale di Napoli, in via Duomo, è in programma il Gran Concerto di Natale con Mario Stefano Pietrodarchi (Bandoneon) e il coro e l’orchestra sinfonica dei cantori di Posillipo diretti da Gaetano Raiola.

• Giovedì 27 dicembre sono in programma due concerti e uno spettacolo. Nella Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, in via Duomo, alle 19.00, la Nuova Orchestra Scarlatti, diretta da Gaetano Russo, propone “Concerto per un giorno di festa”. Nella Chiesa di Sant’Anna alle Paludi, al Corso Arnaldo Lucci, alle 19.00, andrà in scena “La cantata dei pastori. Il Vero Lume tra le Ombre” a cura di Carlo Faiello, con Giovanni Mauriello, Matteo Mauriello, Elisabetta D’Acunzo, Marianita Carfora e con i solisti dell’Orchestra di Napoli dei Pellegrini. Al Poggio, in via Nuova Poggioreale 160, andrà in scena “Captivo” di e con Gianfranco Gallo, accompagnato da Antonio Maiello alle chitarre e Michele Visconte (basso e violino).

• Anche venerdì 28 dicembre sono in programma due appuntamenti. Alle 19.00, nella Chiesa di San Ferdinando, in Piazza Trieste e Trento, l’Orchestra Discantus, diretta da Luigi Grima, con il soprano Giulia Lepore, propone il concerto “Note di gioia”. Alle 21.00, al Poggio, in via Nuova Poggioreale 160, Luigi Esposito propone “Portami a vedere il mare”, concerto per pianoforte.

• Sabato 29 dicembre, alle 19.00, nella sede della Fondazione Il Canto di Virgilio - Domus Ars, in via Santa Chiara, in programma “Christmas in jazz” con Marina Bruno e Gabriella Di Capua (voci), Giuseppe Di Capua (piano), Simone Vita (basso elettrico), Manuel Capolupo (batteria).

• Domenica 30 dicembre, alle 19.00, nella Chiesa di Santa Maria Immacolata, in via Giacomo Leopardi, andrà in scena “La cantata dei pastori. Il Vero Lume tra le Ombre” a cura di Carlo Faiello, con Giovanni Mauriello, Matteo Mauriello, Elisabetta D’Acunzo, Marianita Carfora e con i solisti dell’Orchestra di Napoli dei Pellegrini.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24