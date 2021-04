Piadina romagnola fatta in casa, la ricetta originale

La nostra bella Italia è benedetta da una sorprendente varietà di pani: in Toscana il pane non è salato, intorno a Torino si fanno grissini lunghi un metro e in Romagna, lungo la costa adriatica, si fa e si ama la piadina .

Prodotto IGP, piatto dello street food per eccellenza, per preparare la piadina originale non servono olio né burro: il “grasso” da scegliere è lo strutto, un grasso economico derivato dal maiale che sa darle la giusta morbidezza e consistenza.

La piadina è un pane piatto senza lievitazione, che può essere riempito con tutto ciò che ti piace: salumi, formaggi: verdure (sebbene la ricetta classica la voglia farcita con prosciutto crudo, rucola e squacquerone) . Tutto ciò di cui hai bisogno per prepararla sono pochi ingredienti: farina, acqua, strutto, lievito e sale . Così deliziosa e facile da preparare, la piadina è perfetta per un pranzo, uno spuntino o un aperitivo con gli amici.

Preparazione

approfondimento

Crocchette di patate al forno, la ricetta per un antipasto leggero

In una ciotola, mescola la farina col sale e il lievito setacciato. Aggiungi al centro l’acqua e lo strutto a pezzettini morbidi, e mescola energicamente aggiungendo se lo ritieni necessario ancora un po’ di farina (non deve risultare appiccicoso). Copri con una pellicola e lascia lievitare per 40 minuti in un luogo fresco e asciutto, dopodiché impastalo nuovamente in modo che diventi liscio.

Dividi la palla in 6 panetti da 130 grammi l’uno (circa), lavorali fino a farli diventare palle lisce e lascia riposare un quarto d’ora coperte da pellicola. Stendile poi con un mattarello fino farne dei dischi alti 2 mm. Cuoci in una padella antiaderente a fuoco moderato per 2 minuti: quando si formano le bolle, gira la piadina e cuoci ancora mezzo minuto.

Le piadine si conservano a temperatura ambiente, avvolte in pellicola per alimenti, per 2 giorni in un luogo fresco e asciutto.