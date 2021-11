Marmellata di uva fatta in casa, la ricetta tradizionale

Per preparare la marmellata di uva fragola occorre innanzitutto partire dalla pulizia del frutto, avendo cura di lavare gli acini uno ad uno e metterli a mollo in un tegame insieme a mezzo bicchiere di acqua. Bollire l’uva fragola, lasciandola cuocere a fuoco moderato per una 30ina di minuti, mescolando costantemente fino a che si sarà sciolta. A cottura ultimata, trasferire il composto in un passaverdure, poi di nuovo nel tegame insieme a zucchero e al succo di mezzo limone. Bollire per circa un altro quarto d’ora. Trascorso il tempo indicato, aggiungervi una bustina di pectina, continuando a mescolare energicamente per amalgamare bene il tutto. Una volta pronta, trasferire la confettura di uva fragola – ancora calda – nei vasetti sterilizzati. Chiudere ermeticamente e lasciare raffreddare.

Marmellata di uva bianca

Ingredienti

1 kg di uva bianca

3 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di cannella in polvere

2 mele

1 limone

Come si prepara la marmellata di uva bianca

Dopo aver staccato tutti gli acini da un grappolo di uva bianca, iniziare la preparazione traferendoli in un recipiente abbastanza capiente per sciacquarli uno ad uno sotto l’acqua corrente. Privare gli acini della loro buccia e tagliarli a metà, eliminandone i semi più visibili. In contemporanea, spremere un limone per ricavarne il succo da versare sopra l’uva pulita. Coprire il tutto con pellicola trasparente da cucina e riporre la ciotola in frigorifero per un’intera notte. La mattina seguente, continuare con la preparazione della marmellata di uva bianca, sbucciando e tagliando a tocchetti due mele da incorporare all’uva e succo di limone, già trasferiti in un tegame per la cottura. Unire anche lo zucchero e la cannella in polvere. Fare cuocere il tutto per una 50ina di minuti, avendo cura di mescolare e sfumare costantemente per non far attaccare la marmellata di uva al fondo della padella. Per rendere la confettura ancora più omogenea, a fine cottura passarla in un mixer poi riportarla in pentola per raffreddare e trasferire nei barattoli sterilizzati.

Marmellata di uva nera

Ingredienti

1 kg di uva nera

300 gr di zucchero

Come si prepara la marmellata di uva nera

Preparare una deliziosa confettura di uva nera è semplice e veloce come per le varietà precedenti. Sempre dopo aver staccato uno ad uno gli acini di uva dal grappolo, lavarli accuratamente sotto l’acqua corrente, dividendoli a metà e cercando di rimuovere la gran parte dei semi interni. Versare successivamente gli acini di uva nera in una casseruola abbastanza capiente, in cui portarli a bollore e cuocerli per circa 20 minuti. A realizzazione ultimata, trasferire la conserva in un passaverdure per amalgamare ancora meglio il composto. Riportare in pentola dove riprendere la cottura, aggiungendo alla frutta anche lo zucchero. Continuare a mescolare per circa altri 20 minuti a fuoco lento, fino a che la marmellata non avrà assunto il suo caratteristico aspetto denso e corposo. Trasferire ancora calda nei barattoli sanificati, da sigillare ermeticamente con la tecnica del sottovuoto.