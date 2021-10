Uva fragola, le 4 migliori ricette da provare

Dolcissima e caratterizzata da chicchi grandi e tondi, dal colore rossastro anche tendente al nero-violaceo, l'uva Isabella, conosciuta anche più comunemente come uva fragola, è una varietà di uva dal gusto ricco e particolarmente zuccherino . In Italia si coltiva in Piemonte e si raccoglie a partire dalla fine di agosto per tutto il mese di settembre; una volta recisa, dura anche oltre un mese, per cui, anche in autunno inoltrato, è consigliabile acquistarne in quantità per preparare alcune squisitezze arricchite col sapore di questo frutto delizioso. Dai primi, ai secondi piatti, fino ai dolci e ai liquori, da tenere in dispensa tutto l'anno, ecco una selezione di ricette facili da provare subito.

Torta soffice con uva fragola

approfondimento

Uva bianca, le 9 migliori ricette da provare

Questo dolce dal sapore tradizionale è indicato per la colazione e per la merenda, si prepara velocemente, in dieci minuti, con cottura nel forno a 180° per 45 minuti. Per l'impasto, occorre mescolare con la frusta elettrica 2 uova con 1 vasetto di yogurt bianco, 100 grammi di zucchero, 150 grammi di farina, 80 grammi di olio di semi di girasole, vanillina e lievito per dolci. Solo prima di infornare, aggiungerete 200 grammi di uva fragola nella teglia, avendo cura di ripassare i chicchi ben lavati nella farina per evitare che finiscano sul fondo.

Liquore a base di uva fragola

Occorrono circa quaranta giorni, tra riposo e tempo di macerazione, per realizzare un liquore homemade a base di uva fragola. Pestate 500 grammi di uva fragola e unite il succo insieme a 500 grammi di zucchero e 500 ml di alcol puro in un barattolo che sigillerete ermeticamente, da conservare in un luogo fresco e buio per circa un mese. In questo tempo, dovrete ricordarvi di rigirarlo spesso per mescolare gli ingredienti. Trascorso il tempo, il composto va unito a dello sciroppo che preparerete su fiamma con acqua e zucchero (in parti eguali, 300 grammi o 500 grammi in base alla gradazione alcolica che vorrete ottenere). Riaprite il barattolo e filtrate il contenuto, poi unite il liquido allo sciroppo. Lasciate riposare per altri dieci giorni prima di servire.