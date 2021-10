Torta al melograno soffice e gustosa, la ricetta facile e veloce

Con i suoi chicchi di un colore rosso vivo e il caratteristico sapore acidognolo, la melagrana è uno dei frutti più in voga e amati della stagione autunnale. Ecco come declinarla in una torta soffice e gustosa che si prepara in pochissimi minuti. Una ricetta perfetta anche per i meno esperti Condividi:

La melagrana nasce in natura come il frutto di dimensioni importanti e dalla forma arrotondata dell'albero del melograno. A ricoprirla, una buccia che è un involucro duro e resistente, in grado di proteggere i suoi semi interni commestibili e dal caratteristico colore rosso vivo. La melagrana non è solo (insieme alle castagne) il frutto più in voga dell’autunno, ma anche uno dei più apprezzati per le sue ricche proprietà benefiche. È antiossidante, antibatterico e antinfiammatorio, andando ad agire direttamente sul sistema cardiovascolare, di cui tiene sotto controllo la pressione arteriosa, e sul sistema neurologico, stimolando direttamente le capacità cognitive e la memoria.

approfondimento Succo di melograno, la ricetta per prepararlo in casa in pochi minuti Sempre più utilizzata in cucina, la melagrana si presta a infinite preparazioni, tra cui deliziosi dessert per colazioni e merende sane, genuine e … colorate! Ecco come preparare la torta al melograno soffice e gustosa. Una ricetta facile e veloce, nonché sana (è completamente senza burro e con le ricche proprietà estratte dal succo di melograno), con un incredibile sapore in grado di far ricredere anche i commensali più dubbiosi. Una torta che è perfetta anche per i più piccini, vista la sua assoluta morbidezza e il caratteristico colore rosato, che può diventare ancora più acceso con l’aggiunta di qualche goccia di colorante per dolci.