Uva bianca, le 9 migliori ricette da provare

Oltretutto l’uva contiene anche preziose sostanze nutritive, come gli zuccheri, i sali minerali e le vitamine che la rendono un alimento sano e nutriente.

L’uva è uno dei prodotti che più rappresenta l’autunno. Con i suoi colori vivaci e il suo inconfondibile sapore, stiamo parlando di una vera e propria eccellenza che può essere usata in modi differenti. Bisogna sapere, infatti, che esistono moltissime tipologie di uva: quella da tavola, quella da vino e quella da essiccare; tutte con caratteristiche diverse e proprietà particolari che la rendono una delle regine incontrastate della nostra tavola.

Un’altra idea è utilizzare per l’antipasto delle sfiziose insalate di farro o il cous cous con pomodori, zucchine, mais, formaggio fresco e qualche chicco d’uva che darà quel tocco in più alla composizione.

Un suggerimento, ad esempio, può essere quello di usare l’uva come antipasto, proponendo ai tuoi ospiti dei gustosi bocconcini uva e ricotta . Un antipasto dolcissimo che si sposa perfettamente con i sapori di montagna, anche quelli più decisi.

Anche se generalmente questo frutto viene usato per i dolci o per essere mangiato al naturale, possiamo utilizzarlo anche per diverse ricette.

Primi piatti

Un suggerimento per i vostri primi piatti sfiziosi potrebbe essere una pasta con uva, briciole di pane tostato e pistacchi. Bisogna pelare gli acini di uva e togliere tutti i semini interni. Poi si può procedere alla preparazione del “sughetto”: versate in una padella un filo di olio, uno spicchio d’aglio, il pane tostato e opportunamente triturato, sale, pepe e i chicchi d’uva.

Dopo qualche minuto si può versare la pasta nella stessa padella e lasciar rosolare per qualche minuto. Alla fine si può aggiungere la granella di pistacchio come decorazione.

Un’altra idea semplice ma sfiziosa può essere la pasta con salsiccia e uva. Bisogna sbucciare i chicchi, togliere tutti i semini e lasciare in padella con un filo d’olio per qualche minuto. Quando gli acini saranno ben appassiti si può aggiungere la salsiccia e lasciar cuocere il tutto con un po’ di brodo di carne o acqua di cottura della pasta per un condimento più leggero.

A fine cottura si può aggiungere la pasta e lasciar cuocere per qualche minuto in mezzo alla salsiccia e l’uva; volendo si può aggiungere parmigiano o pecorino a scelta.

Secondi piatti

Per quanto riguarda i secondi piatti l’uva viene usata principalmente per le insalate e gli arrosti.

Suggeriamo di provare lo splendido abbinamento con le carni, soprattutto di vitello, che legano alla perfezione con il sapore dolce di questo splendido frutto.

In questo caso l’uva viene aggiunta all’arrosto a cottura quasi ultimata e serve per un sapore dolce e robusto alla carne. L’ideale è sbucciare e togliere i semi dagli acini e metterli in forno insieme all’arrosto, parliamo di un tocco di classe semplice che può dare un sapore tutto nuovo ai vostri secondi piati di carne.

Dolci con l’uva

L’uva è uno degli ingredienti più gettonati per i dolci, sia come guarnizione che come ingrediente base. Tutti conosceranno i buonissimi cestini di frutta che, molto spesso, vengono guarniti con de grossi chicchi d’uva succosa.

Altrimenti una ricetta semplice ma molto saporita sono le frittelle d’uvetta e noci o uvetta e pinoli; qui i deliziosi chicchi e la frutta secca vengono mischiati direttamente al classico impasto delle frittelle.

Oltretutto l’uva si presta anche per realizzare delle ottime confetture, dando vita a una crema dolcissima che può essere utilizzata anche per farcire crostate e dolci oppure mangiata in maniera classica su una fetta di pane tostato.