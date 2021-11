Funghi champignon trifolati, la ricetta facile e veloce

I funghi trifolati sono una ricetta leggera, gustosa e veloce da preparare. Adatti per un contorno sfizioso o come accompagnamento di una più sostanziosa polenta, scopriamo la ricetta per prepararli ascolta articolo Condividi

Se si pensa alla cucina autunnale, i funghi sono uno degli ingredienti tipici del periodo e presenti in numerose ricette. Tra piatti più o meno elaborati, una ricetta spicca per facilità d’esecuzione e versatilità d’uso. I funghi champignon trifolati sono un piatto perfetto per ogni occasione. Ottimo come contorno dietetico, si prestano come accompagnamento vegetale perfetto per una polenta più sostanziosa o per arricchire bruschette d’antipasto. Tipici della tradizione culinaria piemontese, i funghi champignon trifolati sono diffusi ormai in tutta Italia.

Ingrediente che la natura offre in abbondanza durante i mesi autunnali nelle zone montane, i funghi sono stati per molto tempo considerati “la carne dei poveri”, al fianco di vegetali come le castagne. Versatili e pratici, offrono piatti gustosi con preparazioni semplici, adatti ad un risotto sfizioso, così come ad un accompagnamento leggero di un piatto di carne. Secondo la ricetta tradizionale, “trifolare i funghi” significa cuocerli in padella semplicemente con olio, aglio e prezzemolo. Si può utilizzare ogni tipologia e qualità di funghi, in base ai gusti personali e alle preferenze, dai porcini, ai chiodini, ai pleurotus o i funghi misti. Tra i più apprezzati ci sono certamente i funghi champignon, che risultano polposi e dal gusto delicato, adatti quindi ad ogni palato.

Funghi champignon trifolati: segreti per prepararla e benefici leggi anche Polenta concia, ricetta originale del piatto della Valle D'Aosta La ricetta non prevede passaggi complessi, ma come in tutti i casi, è necessario seguire alcune regole per avere un risultato eccellente. E’ bene selezionare funghi freschi e di qualità, di cui si conosce l’origine. E’ importante poi pulire accuratamente i funghi senza acqua con la spazzola adatta. Infine, la cottura deve essere di breve durata, altrimenti i funghi risulteranno sfaldati e troppo morbidi. Si avrà così un contorno saporito, tenero, carnoso, ma non acquoso. I funghi champignon trifolati sono un perfetto piatto dietetico, ricco di benefici: i funghi non contengono grassi e sono poco calorici, oltre ad essere un’ottima fonte di minerali, come fosforo, potassio e magnesio. Ricchi di vitamine del gruppo B e di sostanze antiossidanti, offrono benefici al sistema cardiovascolare. I funghi sono inoltre un buon supporto per il sistema immunitario, consigliati durante il cambio di stagione e i periodi di raffreddamenti. Permettono infatti al corpo di rafforzare le proprie difese contro i malanni di stagione tipici dell’autunno.

Ingredienti per la ricetta dei funghi champignon trifolati 800 gr funghi champignon 1 spicchio di aglio prezzemolo 50 gr olio extravergine di oliva vino bianco