Polenta concia, ricetta originale del piatto della Valle D'Aosta

Benché il piatto abbia avuto origine in Valle D’Aosta, si è rapidamente diffuso in molte zone del Piemonte e in alcune aree della Lombardia. In particolare, la polenta concia è entrata nella tradizione dell’area biellese, diventando uno dei piatti tipici. Nel tempo si è però modificata: se in Valle D’Aosta si utilizza la polenta classica e la fontina valdostana come formaggio, nell’area di Biella si privilegia la polenta accompagnata dai più tipici maccagno e toma .

Il procedimento per preparare la polenta concia

approfondimento

Perfetta per un pranzo domenicale o una serata fredda in compagnia, la polenta concia è una ricetta golosa e sfiziosa, che piace a grandi e piccoli. Fondamentale per la buona riuscita della ricetta valdostana è la scelta degli ingredienti: è bene scegliere fontina D.O.P., ancora meglio se prodotta in alpeggio, e farina di mais non precotta. La preparazione non prevede passaggi complessi, ma richiede un po’ di pazienza per un risultato garantito. Per iniziare, far scaldare circa 2 litri di acqua in una pentola capiente dai bordi alti. Se si possiede il classico paiolo di rame, è ancora meglio. Salare l’acqua e portarla a bollore, versare quindi la farina di mais a pioggia e girare velocemente con un mestolo di legno lungo e resistente. Mantenere a fuoco vivo per i primi 5 minuti, per poi abbassare il fuoco e con molta pazienza continuare a mescolare per evitare la formazione di grumi. Nel frattempo, tagliare a cubetti piccoli la fontina e il burro e attendere circa 40-45 minuti, quando la polenta sarà pronta. A cottura ultimata, aggiungere il formaggio e il burro senza togliere la polenta dal fuoco e continuando a mescolare. Si deve ottenere un composto omogeneo e cremoso e, se si desidera, si può aggiungere una spolverata di formaggio grattugiato per completare la cottura in forno. Servire la polenta concia ancora fumante e buon appetito!