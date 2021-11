Spaghetti di soia con verdure e gamberi, la ricetta del piatto tipico

Come si preparano gli spaghetti di soia con verdure e gamberi

Il tuo desiderio è quello di portare un po’ di Oriente tra le tue quattro mura? Cucinare dei deliziosi spaghetti di soia con verdure e gamberi, direttamente nella tua cucina, è oggi davvero semplice e veloce. Ecco il procedimento per realizzare questo piatto, spiegato passo per passo e seguendo il più possibile la ricetta originale. Il primo step per preparare gli spaghetti di soia con verdure e gamberi, consiste nel mettere la pasta ammollo in acqua fredda per una decina di minuti. È importante quindi scegliere un recipiente che sia abbastanza capiente per contenere il tutto. In contemporanea adoperarsi per la pulizia delle verdure - peperoni, zucchina, cippollotti - da tagliare a listarelle piuttosto sottili. In un wok (il famoso tegame cinese in ferro o ghisa) oppure in una padella, scaldare l’olio di semi di arachide e far soffriggere una piccola parte di radice di zenzero (circa 2 cm) precedentemente sminuzzata. Proseguire incorporando le verdure e facendo soffriggere a fuoco alto fino a che non saranno giunte a doratura. Estrarre le verdure dal wok e far rosolare i gamberi nello stesso olio fino a quando anch’essi saranno dorati. Aggiungere le verdure ai gamberi creando un gustoso condimento, poi strizzare gli spaghetti e unire il tutto nel wok per insaporite ulteriormente con salsa di soia e olio di sesamo. Cuocere per altri 3/5 minuti, poi servire in tavola ancora caldi.