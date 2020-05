Pasta e fagioli: la ricetta per prepararla a casa

La "pasta e fagioli" è un piatto tipico nelle cucine di molte regioni italiane. Le varianti si sprecano, ma la radice è sempre la stessa: si tratta infatti di un piatto povero, ma molto gustoso, ricco di benefici nutrizionali. L'abbinamento tra pasta e legumi ne fa una ricetta completa e ben bilanciata, da consumare per lo più come piatto unico, per ottenere il giusto apporto di carboidrati, proteine e fibre. Ecco i consigli di Melarossa per prepararlo a casa.

Pasta e fagioli: il procedimento

approfondimento

Legumi: elenco completo, calorie e valori nutrizionali

Per preparare la "pasta e fagioli" iniziate dalla cipolla: pulitela e tritatela finemente. Ripetete le stesse operazioni con la carota e con il sedano. In una casseruola mettete dell'olio, aggiungete il trito per il soffritto e l'aglio, fino a farlo appassire. Aggiungete i fagioli e coprire il tutto con acqua bollente. A questo punto, unite la la passata di pomodoro, il sale e fate cuocere il tutto per 20 minuti. Ricordatevi di eliminare l'aglio durante la cottura: in questo frangente, prelevate qualche cucchiaio di fagioli e frullateli. Unite la purea ottenuta ai fagioli in cottura. Ora aggiungete la pasta cruda, coprite con acqua bollente e portate a cottura. Infine, aggiungete il pepe e servitela calda in tavola.