Gnocchi alla romana, la ricetta originale spiegata passo per passo

Piatto tipico della cucina tradizionale del Lazio, gli gnocchi alla romana uniscono semplicità e gusto. Dalla storia curiosa, farli in casa è molto semplice: vediamo la ricetta originale passo per passo

Sono uno dei piatti regionali più iconici, entrati nella tradizione culinaria nazionale: gli gnocchi alla romana , lo dice già il nome, sono simbolo della cucina semplice e povera, ma gustosa del Lazio. Ancora oggi nella Capitale tante sono le trattorie che seguono il popolare detto trasteverino “giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa”. Il programma infatti prevedeva per il giorno a metà della settimana un piatto sostanzioso per poter affrontare la leggerezza del venerdì di magro.

Se oggi siamo abituati agli gnocchi di patate, la ricetta laziale originale prevede l’uso del semolino , che rende la consistenza del piatto morbida e scioglievole , ma compatta. Completa la ricetta il burro, che unito al parmigiano e al pecorino permette di creare una crosticina dorata fragrante e deliziosa. Certo, burro e parmigiano non rientrano negli ingredienti che ci si aspetterebbero da un piatto tradizionale romano e per questo la storia che li contraddistingue si fa curiosa e misteriosa, ma Pellegrino Artusi nel suo libro “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” li ha inseriti nei piatti indubbiamente romani . Non si sa quindi chi si debba ringraziare per l’invenzione di questa delizia, ma resta comunque colonna portare della cucina laziale .

Gli ingredienti per gli gnocchi alla romana

250 g di semolino

1 litro di latte

70 g di parmigiano reggiano grattugiato

30 g di pecorino grattugiato

50 g di burro

2 tuorli

noce moscata

sale

In teglia:

40 g di burro fuso

30 g di parmigiano reggiano grattugiato

20 g di pecorino grattugiato

Il procedimento per realizzare gli gnocchi alla romana

Realizzare gli gnocchi alla romana è davvero semplice. A differenza degli gnocchi di patate, non serve grande manualità per fare l’impasto a base di semolino, latte e burro e dare la classica forma rotonda a disco. Bastano un pentolino e una frusta e in pochi minuti avremo un delizioso piatto, perfetto come comfort food.

Ideale per grandi e piccini, la ricetta originale prevede semolino, latte e parmigiano, ma nulla vieta di aprirsi alle sperimentazioni con farina di mais o verdure nell’impasto.

La ricetta prevede pochi e semplici passaggi. Porre il latte all’interno di un pentolino il latte e farlo scaldare insieme al sale e alla noce moscata. Non appena il latte inizierà a bollire, unire il semolino velocemente, mescolando con una frusta. Per evitare la formazione di grumi, continuare a mescolare per qualche minuto fino a quando il composto non si sarà addensato.

Togliere quindi dal fuoco il pentolino e unire il burro, creando un impasto omogeneo. Ad esso, aggiungere i tuorli, il parmigiano e il pecorino e continuare ad amalgamare il tutto. Senza far raffreddare completamente l’impasto, trasferirlo su un foglio di carta forno e con le mani unte e l’aiuto della carta dare la forma di un cilindro. Chiudere quindi il cilindro nella carta forno e attendere finché l’impasto non sarà raffreddato. Freddo e compatto, il cilindro potrà essere tagliato in dischi tondi spessi circa 3-4 centimetri. Porre quindi gli gnocchi ricavati dal taglio in una pirofila imburrata, sovrapponendoli leggermente. Spennellare quindi con burro fuso e cospargere di parmigiano e pecorino. Cuocere in forno caldo a 180 gradi per 20 minuti, finché non saranno ben dorati: per ottenere una crosticina croccante far gratinare per 5 minuti impostando la funzione grill. Sfornare gli gnocchi e servirli ben caldi.